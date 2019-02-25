Униженная Украиной певица Maruv вынуждена оправдываться

Украинская певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом Maruv, просит о помощи. Униженная Украиной исполнительница, вынуждена оправдываться.

"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в национальном отборе на Евровидение-2019, получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять", - начала свое эмоциональное обращение Maruv.

maruvofficial Украинская певица Maruv молит о помощи

Певица отметила, что гордится тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе. Девушка сообщила, что за минувшие сутки получила предложения от трех разных стран представлять их. "Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - заверила артистка.

Maruv напомнила, что до обеда должен быть подписан договор между ею и Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НТКУ). "Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе", - вынуждена оправдываться певица.

maruvofficial Maruv будет представлять Украину в Тель-Авиве на Евровидении

Она перечислила ряд требований от НТКУ, назвав их абсурдными: "Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. (Несогласованный шпагат, например, приведет к штрафу в два миллиона гривен). Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. (Теоретически, меня могут заставить плясать на Дне рождения у какого-нибудь вице-премьера и в случае отказа меня дисквалифицируют и обяжут опять выплатить штраф в два миллиона гривен. Плюс компенсировать НТКУ якобы убытки!). Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ. (Что полностью нарушает свободу слова и права человека)".

Maruv везет в Израиль песню Siren Song (Bang!) .Национальная общественная телерадиокомпания Украины поставила певице ультиматум

Maruv добавила, что в случае нарушения одного из пунктов ей грозит штраф два миллиона гривен и компенсация убытков еще на неопределенную сумму. Но она на все согласна ради Евровидения. "Взамен от НТКУ я ничего не получаю: ни копейки финансовой поддержки, ни помощи в организации поездки, ни, тем более, международной промо поддержки. Даже визой я должна заниматься сама", - констатировала певица.

Артистка с сожалением заметила, что чувствует давление и видит явные попытки заставить ее отказаться представлять свою страну на международном конкурсе. "Я прошу вашей поддержки", - взмолилась Maruv.

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