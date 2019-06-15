2019-06-15T22:51:09+03:00
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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Игорь Грамоткин возмутился обилием алкоголя в кадре
Марина ВЕНЦОВА
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Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал сериал «Чернобыль»Экс-директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин раскритиковал сериал «Чернобыль»Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.

«Все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24». Экс-директор ЧАЭС подчеркнул, что люди тогда работали в тяжелейших условиях, поэтому не позволяли себе выпивать. Он также отметил, что все важнейшие решения по ликвидации аварии на ЧАЭС не могли приниматься в пьяном угаре.

Кроме того, негодование бывшего директора станции вызвали кадры с голыми шахтерами, роющими тоннель. «Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях, - отметил он. - Но так показывать нельзя».

В целом, Грамоткин назвал ликвидацию аварии на Чернобыльской АЭС подвигом советского народа, который нельзя подвергать критике.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что американский сериал «Чернобыль» вышел на экраны в начале мая. Он рассказывает о самой масштабной и страшной радиационной катастрофе в истории человечества – аварии на Чернобыльской АЭС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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