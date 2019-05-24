Сериал «Чернобыль» - подарок для конкурентов «Росатома»?

Если сериалы снимают, значит это кому-то нужно. Первое, что меня удивило – почему сериал о событиях 33-летней давности, сняли не к круглой дате, что было бы коммерчески-логично и легло на какой-то информационный фон? Возможно, причина иная. И я ее, кажется, нашел. Не секрет, что современный американский кинематограф, это средство доставки каких-то идей и установок прямо в расслабленный мозг глобального зрителя. Если фильм военный или космический, то «звездно-полосатый победно реет». Если драма социальная, там будет обязательно чернокожая одноногая лесбиянка, черно-белая семейная пара, пастор-педофил, душка-гей и белый цисгендерный мерзавец. Все это в разных вариациях и исключения лишь подтверждают правило.

Чернобыль (Мини-сериал) Русский трейлер (2019).

С самой Чернобыльской АЭС меня связывала давняя экспедиция КП. К 20-летию трагедии, журналисты «КП» посетили Зону легально, пообщавшись с врачами больницы, которые работали там во время катастрофы, с инспекторами-сталкерами и инженерами - атомщиками. Затем мы еще несколько дней жили в Зоне полулегально, в пустой квартире города Припять. Ели жареных кабанчиков у самоселов в деревне Лубянка, печеную рыбу из Припяти, снимали зверье расплодившееся в зоне. Даже нашли подшивку «Комсомольской правды» с последним номером «КП» от 25 апреля 1986 года. Мы прочли кучу мемуаров ликвидаторов и в целом, канву событий я представлял. Поэтому, меня хватило лишь на одну серию, где любой разговор руководящего работника начинался с угрозы расстрела. Ну и поиски дозиметров и радиометров на ЧАЭС меня тоже поразили. При том, что наземная радиоразведка на территории будущей Зоны началась с 4 утра и картину заражения руководство себе представляло четко. Но, бог с ней, с фактурой. Главный вопрос – зачем? Зачем ЭТО было снято? Если все несуразности и ложь в сериале, нашими согражданами детектируются мгновенно? А не для нас снимали.

В 2006 году журналисты "КП" побывали в Припяти и зоне заражения возле ЧАЭС.Фото: Александр КОЦ

Все очень просто. В 2007 году, когда была создана корпорация «Росатом», небольшой «атомный рынок» был плотно поделен между тремя ведущими игроками – США, Францией и Японией. «Росатом» - вертикально-интегрированная государственная компания, сразу же заявила, что к 2030 году, займет лидирующие позиции на мировом рынке «мирного атома». Над нами лишь посмеялись и совершенно напрасно. Главное преимущество «Росатома» проявилось во время санкций 2014 года – наша полная автономность в получении и обработки своего топлива для АЭС. В то время как основные конкуренты Франция, Великобритания, США, Китай ведут жесточайшую борьбу за доступ к месторождениям в Намибии, Нигере, Казахстане, ЮАР и Бразилии. Наши все делают «под ключ» по схеме «строй-владей-управляй». Только вдумайтесь: в 2018 году, в самой высокотехнологической отрасли планеты, 60% реакторов были построены «Росатомом», а Россия заняла 67% всего рынка атомной энергетики! К 2018 году, «Росатом» имел почти 160 миллиардный, 10-летний портфель зарубежных заказов.

Все продаваемые нами технологии «полного цикла», в отличии от того, что предлагал, уже предлагал (!) американский «Вестингауз». Его, кстати, перепродали в 2006 году японской «Тошибе». И только в 2016 году, убытки компании сравнялись с японскими инвестициями в «Вестингауз». Более свежей информации нет, но можно предположить, что ни о каком прорыве там речи не идет. Тем более, нет речи и о новых технологиях, которые уже реализовал «Росатом» - например, плавучие, мобильные АЭС, которыми страшно заинтересовались островные государства…

Если рынок стран БРИКС прочно занял «Росатом», то территории Евросоюза, по мнению аналитиков, станут основным местом конкурентной борьбы между атомными гигантами. Сейчас, например, ветреная Болгария не может решить – съесть ей ягодку от «Росатома» или забраться на елку «Вестингауза»?

И тут, всему миру вдруг показывают вызывающий дрожь и ужас сериал «Чернобыль». О том, как дикие, бестолковые и безалаберные русские, устроили с помощью своих реакторов небывалую экологическую катастрофу в Европе.

Разумеется, люди принимающие решения о постройке АЭС, вряд ли будут руководствоваться при этом эмоциями из сериала. Нет. Сериал «Чернобыль» для простой публики. Той самой, которую обычно выходит с плакатиками «Не допустим второго Чернобыля». А потом с ужасом смотрит на графу «электроэнергия» в платежке за квартиру. Вот как в Литве, где по предписанию ЕС, атомную станцию закрыли и разобрали японцы. Или на Украине, где есть свыше 100 атомных объектов, но судьба их пока непонятна.

Ничего личного, просто бизнес. Бизнес очень прибыльный, планетарного масштаба.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/710839" frameborder="0"></iframe> Экспедиция "Комсомольской правды" к 20-летию аварии на Чернобыльской АЭС. 2006 год.Дмитрий СТЕШИН

ПС

В материале использованы данные из монографии «Конкурентоспособность России на мировом рынке атомной энергетики» (2017 г.), Годовые отчеты ГК «Росатом» - 2015-2016, данные ресурса «Энергия-медиа».