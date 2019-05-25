Иностранцы изучают советский патриотизм по сериалу «Чернобыль»

Если главная претензия русских к англо-американскому сериалу «Чернобыль» (HBO) заключается в том, что герои называют друг друга не Вася и Люда, а полными именами, это значит, что ребята сняли действительно крутой и правдоподобный сериал.

Лично я, когда смотрела первую серию «Чернобыля», думала только обо одном: «Почему это сняли не наши?». Это ведь наша тема, наша боль, наша катастрофа. Российские режиссеры уже по сто раз потоптались по одним и тем же темам, сняв и пересняв по сто раз про Великую Отечественную Войну, космос, спорт. А до Чернобыля так и не добрались. Отличный проект был только у ТНТ «Чернобыль. Зона отчуждения», рассчитанный на молодежную аудиторию.

Нет, еще одна мысль крутилась в голове: почему не взяли на какие-то роли русских актеров? Но если честно, уже на второй серии все эти вопросы отпали, и я на одном дыхании смотрела картину. Мне не мешал ни британский акцент актеров, ни сложно выговариваемые иностранцами русские имена и фамилии, потому что все остальное создали попытались передать настолько максимально близко к исторической правде, насколько могли. Люди с западным менталитетом пытались понять загадочную русскую душу, советский коллективизм, чувство патриотизма, и у них это, на мой взгляд, получилось.

По словам создателя сериала Крейга Мазина, он начал писать сценарий в 2015 году, а съемки картины начались в 2018. Три года Мазин изучал материал, ездил на Чернобыльскую АЭС, побывал в Припяти, беседовал с очевидцами событий, собирал фотографии и чертежи, читал литературу, «пропускал» сценарий через консультантов, которые жили в то время в СССР. Кстати, именно консультанты помогли избежать приличное количество ляпов. Например, в официальном подкасте HBO Крейг Мазин рассказывает, как буквально в первом эпизоде первой серии, где ученый Валерий Легасов кормит кошку, актер Джаред Харрис изначально насыпал в миску кошачий корм. Но консультанты успели поймать неточность, пояснив, что в 1986 году в Советском Союзе не существовало специального корма, домашние животные питались тем, что не доели хозяева.

- Еще одна важная деталь, которую мне подсказали, заключалась в том, что люди обращались друг к другу «товарищ», - вспоминает сценарист. – Мы стали использовать это в картине. Мы также знали, что официально люди обращались друг к другу по имени-отчеству, но выговорить все это нашим актерам было слишком сложно. Целое дело. Так что ограничились одними именами или фамилиями.

Про русский акцент Крейг Мазин объясняет особенно подробно. Изначально хотели, чтобы герои говорили с русским акцентом, потом с легким восточно-европейским. Но через пару дней работы поняли, что актеры вместо того, чтобы играть историю, жить в ней, все силы бросают на то, чтобы «играть» акцент. В общем, они забросили эту идею и позволили говорить актерам так, как они говорят в реальной жизни. И получилось здорово. «Мы сразу увидели эмоции людей – страх, любовь, счастье, волнение, панику» - поясняет создатель сериала.

Кстати, сейчас очень модно в России снимать «истории людей» на фоне каких-то важных исторических событий. Как часто объясняют режиссеры проектов, они снимают человеческие взаимоотношения, а все остальное лишь фон. Так вот на первом плане сериала «Чернобыль» по словам создателей, тоже человеческие взаимоотношения. Только вот историческую действительность они попытались не «пробросить», а показать максимально достоверно, насколько могли это сделать иностранцы.

-Я понимаю, что сейчас живы тысячи людей, которые были очевидцами событий, - рассказывает Мазин. – Мне бы очень хотелось, чтобы эти люди, посмотрев сериал, сказали: «Да, так все оно и было».

Но получилось наоборот. Наши люди начали придираться к деталям: то имена не такие, то с аппаратчиками перебор, то Горбачев глупости говорит, давая добро фактически на гибель троих людей. Знаете что? Придираться всегда легко. К какой картине в последнее время не придирались? Но если люди по всему миру предпочитают «Чернобыль» финалу «Игры престолов», наверное, проект получился достойным. Простые советские люди показаны в нем самоотверженными и душевными. Эти наши качества очень сложно понять иностранцам. Особенно американцам. Они читают про русский патриотизм в книжках и поражаются. Говорят, что если бы такая катастрофа случилась в Штатах, то там бы всех в первую очередь быстро эвакуировали, отселили, территорию огородили, и никого из обычных людей туда не пустили, потому что нельзя рисковать жизнями людей. А советские люди добровольно становились ликвидаторами, приносили в жертву свое здоровье и жизни.

Про какую пропаганду со стороны Запада может идти речь? Что именно они пропагандируют? Патриотизм и героизм советского народа? Разве что так.

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