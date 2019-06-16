Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона об атаке на танкеры
Британского посла в Тегеране вызвали в МИД Ирана «на ковер» из-за заявлений министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о «причастности» Корпуса стражей Исламской революции к атаке на танкеры в Оманском заливе, сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление иранского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что во время встречи с послом Соединенного Королевства помощник министра и директор департамента Европы МИД Ирана «выразил решительный протест в связи с этой неприемлемой позицией». В заявлении министерства подчеркивается, что подобные обвинения со стороны британских коллег, высказанные «поспешно и слепо за США», не соответствуют действительности.
Напомним, как писал сайт kp.ru, нападению в Оманском заливе 13 июня подверглись два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало и из Лондона: глава британского МИД обвинил в нападении на танкеры Корпус стражей Исламской революции.
ИСТОЧНИК KP.RU