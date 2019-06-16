2019-06-16T03:24:59+03:00
Политика

Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона об атаке на танкеры

Министр иностранных дел Великобритании вслед за США обвинил Тегеран в причастности к нападению на суда в Оманском заливе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Два нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливеДва нефтяных танкера подверглись атаке в Оманском заливеФото: REUTERS
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Британского посла в Тегеране вызвали в МИД Ирана «на ковер» из-за заявлений министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта о «причастности» Корпуса стражей Исламской революции к атаке на танкеры в Оманском заливе, сообщает агентство ISNA со ссылкой на заявление иранского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время встречи с послом Соединенного Королевства помощник министра и директор департамента Европы МИД Ирана «выразил решительный протест в связи с этой неприемлемой позицией». В заявлении министерства подчеркивается, что подобные обвинения со стороны британских коллег, высказанные «поспешно и слепо за США», не соответствуют действительности.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападению в Оманском заливе 13 июня подверглись два нефтеналивных танкера – Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео заявили, что за этой атакой стоит Иран. Позже подобное заявление прозвучало и из Лондона: глава британского МИД обвинил в нападении на танкеры Корпус стражей Исламской революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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