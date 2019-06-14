Трамп: Тегеран стоит за атакой на танкеры в Оманском заливе

СЕГОДНЯ 16:25 2019-06-14T16:25:13+03:00

Американский лидер заявил, что Вашингтон не будет «легкомысленно» относиться к инциденту

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За атаками на два нефтеналивных танкера в Оманском заливе стоит Тегеран. Соответствующие мнение высказал президент Соединенных Штатах в интервью Fox News.

«Именно Иран сделал это, и вы знаете, что это сделал он, так как вы видели корабль», - прокомментировал глава Белого дома инцидент в Османском заливе, ссылаясь на видеозапись, распространённую ВС США.

Американский лидер заявил, что США не оставит это происшествие без внимания и не собирается «легкомысленно» относиться к этой ситуации. Комментируя возможное противодействие со стороны Ирана, Трамп отметил, что что Тегеран не сможет надолго перекрыть Ормузский пролив.

Напомним, в четверг, 13 июня, в Оманском заливе произошло нападение на два нефтеналивных танкера - Front Altair под флагом Маршалловых островов и зарегистрированный в Панаме Kokuka Courageous. После инцидента в США заявили, что иранские военные сняли неразорвавшуюся мину с борта одного из судов. Позже госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что Тегеран ответственен за нападения на танкеры.

Иранцы якобы снимают мину с борта танкера в Оманском заливе.Опубликовано US CENTCOM

ИСТОЧНИК KP.RU