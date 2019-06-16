2019-06-16T08:46:33+03:00
Политика

Меркель раскритиковали в недостаточных усилиях для улучшения отношений с Россией

По словам замглавы германо-российской группы бундестага Грегора Гизи, без РФ нельзя добиться мира и безопасности в Европе и во всем мире
Марина ВЕНЦОВА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Заместить главы германо-российской группы бундестага депутат Грегор Гизи заявил, что сотрудничество между Германией и Россией не соответствует уровню развития обеих стран, а правительство Ангелы Меркель "делает слишком мало", чтобы вывести его из тупика.

"Вместо того чтобы сосредоточить внимание на германских и европейских интересах в отношении России, федеральное правительство все активнее выступает в фарватере администрации США, которая рассчитывает на эскалацию гонки вооружений и геостратегическую политику сдерживания в отношении России", - приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Гизи добавил, что "мира и безопасности в Европе и во всем мире невозможно добиться ни без России, ни в борьбе с ней". Он также отметил, что в настоящее время сотрудничество между Германией и Россией "не соответствует ни необходимому, ни возможному уровню для хорошего развития обеих стран", в то время как правительство Меркель "делает слишком мало, чтобы вывести отношения из тупика, в котором они находятся уже на протяжении многих лет".

Кстати, ранее немецкий политик Штефан Либих говорил о возможном снятии санкций Евросоюза с России. По его словам, как писал сайт kp.ru, ограничительные меры могут быть отменены, если Москва и Киев смогут выполнить минские соглашения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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