2019-06-16T09:33:07+03:00
В мире

В Индии почти 30 человек стали жертвами аномальной жары

На северо-западе страны уже более месяца сохраняется жаркая погода
Марина ВЕНЦОВА
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В Индии почти 30 человек стали жертвами аномальной жарыВ Индии почти 30 человек стали жертвами аномальной жарыФото: REUTERS
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В штате Бихар на северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары, которая сохраняется в регионе на протяжении уже более месяца. Кроме того, как пишет газета Times of India, еще более 30 человек были госпитализированы.

Отмечается, что наибольшее число погибших (25 человек) приходится на округ Аурангабад, еще четверо стали жертвами непогоды в округе Навада и Гайя.

В течение последних нескольких недель в Индии наблюдается нетипичная для этого сезона жара. Так, температура воздуха прогревается почти до 50 градусов выше ноля.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал о том, что ученые предложили простые советы, как себя отлично чувствовать в жару. Они призывают есть меньше сладостей, не садиться на бессолевые диеты и заботиться о сосудах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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