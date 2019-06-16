Медики рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-16T11:52:43+03:00

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Музыкальный продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

"Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром - 36,8", - приводит РИА Новости слова сотрудника больницы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Продюсер перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком – их бутылки оказались похожи.

Шоумена даже вводили в состояние медикаментозного сна, но, к счастью, все обошлось. В понедельник, 17 июня, врачи проведут контрольную гастроскопии. Именно от ее результатов будет зависеть дальнейшее лечение. По словам сына продюсера, после выписки Алибасов-старший может отправиться на реабилитацию в Казахстан.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/714231" frameborder="0"></iframe> Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU