2019-06-16T11:52:43+03:00
Общество

Медики рассказали о состоянии здоровья Бари Алибасова

Продюсер по-прежнему остается в реанимации в тяжелом состоянии [видео]
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Фото: личный архивБари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Музыкальный продюсер Бари Алибасов по-прежнему остается в отделении реанимации в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии.

"Пока все еще в токсикологической реанимации, состоянии тяжелое, вечером температура была 36,6, утром - 36,8", - приводит РИА Новости слова сотрудника больницы.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Продюсер перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком – их бутылки оказались похожи.

Шоумена даже вводили в состояние медикаментозного сна, но, к счастью, все обошлось. В понедельник, 17 июня, врачи проведут контрольную гастроскопии. Именно от ее результатов будет зависеть дальнейшее лечение. По словам сына продюсера, после выписки Алибасов-старший может отправиться на реабилитацию в Казахстан.

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эрдоган назвал сроки поставок российских комплексов С-400 в Турцию
В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику
Анна Семенович отравилась на гастролях вареным языком
Екатеринбургская епархия отказалась от строительства собора в сквере в центре города
Православные верующие празднуют День Святой Троицы
В Индии почти 30 человек стали жертвами аномальной жары
Великобритания намерена направить в Персидский залив 100 спецназовцев для защиты судов
Меркель раскритиковали в недостаточных усилиях для улучшения отношений с Россией
Ученые выяснили необходимое время сна для хорошего внешнего вида
В Британии потерявший руку пожарный получил 1,5 миллиона фунтов стерлингов и бесплатный протез
Медведчук: цены на газ на Украине выросли более чем на тысячу процентов
Погода в Москве на 16 июня 2019 года: переменная облачность и дождь
В Японии неизвестный с ножом напал на полицейского и забрал у него табельное оружие
Саудовская Аравия обвинила Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
В небе над Новой Зеландией столкнулись два легкомоторных самолета
Трамп назвал ложью сообщения об усилении кибератак США против России
В соборе Парижской Богоматери прошла первая месса после пожара
Жертвами теракта в столице Сомали стали девять человек, 25 пострадали
На очередную акцию «желтых жилетов» во Франции вышли только самые стойкие
Взрыв в центре Киева разрушил три гаража, люди не пострадали
Британского посла вызвали в МИД Ирана из-за заявлений Лондона об атаке на танкеры
Трамп: «Лондону как можно скорее нужен новый мэр»