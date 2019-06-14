«Страховки не будет»: после отравления «Кротом» Бари Алибасов будет получать только пособие по инвалидности

14 июня, спустя десять дней пребывания продюсера в реанимации НИИ им. Склифосовского, ему проведут гастроскопию: врачи исследуют пищеварительную систему пациента, чтобы понять, как зарастают ожоги, и скорректировать дальнейшее лечение. Состояние Бари Каримовича, который случайно выпил жидкость для прочистки труб, все еще остается тяжелым, тем более, что один из ожогов наложился на старую рану – 40 лет назад любовница ранила Алибасова ножом, повредив пищевод.

- Понятно, что Бари уже никогда не будет прежним – врачам придется ставить ему искусственный пищевод, - рассказал kp.ru близкий друг артиста, продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. – Я ведь был у него в палате и очень расстроился, когда увидел, в каком он состоянии. Все очень серьезно. Человек уже в любом случае останется инвалидом, причем тяжелым инвалидом.

Понятно, что Бари Алибасов уже никогда не будет прежним – врачам придется ставить ему искусственный пищеводФото: Личный архив

При этом, по словам Разина, рассчитывать на финансовую поддержку после ЧП Алибасову не приходится:

- Знаете, я в свое время страховал свою жизнь, потом получил серьезную травму, год лежал в больнице. Но мне тогда выплатили страховку в 4,5 млн долларов. А у Бари Каримовича нет такой возможности – он свою жизнь не застраховал. Поэтому сейчас одна надежда - что группа будет работать, и он на эти деньги будет существовать. Я провожу мероприятие по городам России, «Дискотека Союз», – этим летом позову «На-На» выступить, чтобы они не остались без работы, - добавил музыкант.

Между тем, страховки в нашем шоу-бизнесе явление не редкое. Так, Николай Басков в свое время застраховал голос на два миллиона долларов, переплюнув даже Лучано Паваротти с его миллионом. Это был первый случай в истории отечественного страхования, когда артист заключил договор, перечислив в нем все жизненные риски, из-за которых может пострадать его карьера. Теперь, если золотой голос России не сможет выйти на сцену из-за перелома ноги или простудится по вине организаторов концерта, компания выплатит ему компенсацию. Также на разные случаи жизни есть страховки у Земфиры, Полины Гагариной, Веры Брежневой, Марины Хлебниковой, Витаса и многих других артистов.

Близкий друг артиста, продюсер группы «Ласковый май» Андрей РазинФото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, Бари Алибасов попал в больницу 4 июня с ожогом внутренних органов. Продюсер перепутал средство для прочистки труб «Крот» с соком – их бутылки оказались похожи. Свой 72-й день рождения Бари Каримович встретил в реанимации и почти шесть суток провел в состоянии медикаментозного сна. Когда музыкант проснулся, первое время не помнил себя и не узнавал близких. Сейчас семья Алибасова готовит иск в суд к производителям «Крота», кроме того, на днях сын продюсера Бари Алибасов-младший стал жертвой мошенника, выбросив 800 тысяч в буквальном смысле коту под хвост: когда потерялся любимый кот его отца, канадский сфинкс Чуча, семье за вознаграждение вернули другое животное.

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