Жена премьер-министра Израиля Сара Нетанияху признана виновной в растрате государственных средств

СЕГОДНЯ 12:52 2019-06-16T12:52:11+03:00

Женщину обвиняют в использовании бюджетных денег для заказов еды из ресторана

Изменить размер текста: A A

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара признана виновной в растрате государственных средств, которые она использовала для заказов еды из ресторана.

«Жена израильского премьера Сара Нетаньяху осуждена за злоупотребление государственными средствами», - говорится в сообщении AFP в «Твиттере».

По словам адвоката, на расследование и суд государство потратило 20 миллионов шекелей, в то время как жена израильского лидера потратила всего 360 тысяч.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что Нетаньяху может не беспокоиться за материальное положение семьи после того, как покинет пост главы правительства Израиля. У него надежные тылы. Первая леди Израиля Сара Нетаньяху оказалась в центре скандала. Израильская оппозиция обвинила женщину в том, что она сдает пустые бутылки, которые остаются после приемов в премьерской резиденции, а полученные деньги присваивает, а не сдает в казну.

ИСТОЧНИК KP.RU