2019-06-16T15:10:36+03:00
Общество

Умер участник "Машины времени" Сергей Остроумов

Музыкант играл на ударных в записях группы
Григорий ЛЕОРДА
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Сергей Остроумов.Сергей Остроумов.Фото: соцсети
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В воскресенье, 16 июня, скончался сессионный участник "Машины времени" Сергей Остроумов. Об этом в социальной сети сообщил лидер группы Андрей Макаревич.

"Он был совершенно уникальный музыкант. Наверное, лучший барабанщик, которого я когда-либо слышал живьем. К сожалению, со здоровьем у него было не очень хорошо. Несколько лет назад он перенес тяжелейшую операцию на желудок. Тогда его чудом спасли", - сказал Макаревич 360TV.

Остроумов был барабанщиком и принимал участие в записи альбомов музыкального коллектива. Кроме того, умерший был постоянным участником "Оркестра креольского танго". Макаревич создал его в 2001 году. Участники ансамбля исполняют блюз, джаз, румбу. Также он выступал в составе группы "Трио Евгения Борща".

ИСТОЧНИК KP.RU

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