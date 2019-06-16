На трассе возле "Домодедово" полыхнул автобус
На пересечении Володарского и Каширского шоссе возле аэропорта "Домодедово" произошло ЧП. На трассе загорелся пассажирский автобус. Видео с места происшествия распространяют очевидцы.
Известно, что из-за пожара 20 пассажиров покинули транспортное средство с чемоданами. Из машины в это время начал валить черный дым, который вскоре охватил весь автобус.
"В 12.10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован уже через пол часа. Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС: 2 единицы техники, 7 человек", - сообщили в МЧС по Московской области.
В Москве загорелся автобус, следующий из Домодедово.
ИСТОЧНИК KP.RU