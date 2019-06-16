На трассе возле "Домодедово" полыхнул автобус

СЕГОДНЯ 18:42 2019-06-16T18:42:52+03:00

Изменить размер текста: A A

На пересечении Володарского и Каширского шоссе возле аэропорта "Домодедово" произошло ЧП. На трассе загорелся пассажирский автобус. Видео с места происшествия распространяют очевидцы.

Известно, что из-за пожара 20 пассажиров покинули транспортное средство с чемоданами. Из машины в это время начал валить черный дым, который вскоре охватил весь автобус.

"В 12.10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован уже через пол часа. Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС: 2 единицы техники, 7 человек", - сообщили в МЧС по Московской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/714965" frameborder="0"></iframe> В Москве загорелся автобус, следующий из Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU