2019-06-16T18:42:52+03:00
Происшествия

На трассе возле "Домодедово" полыхнул автобус

20 человек пришлось эвакуировать из машины [видео]
Артур ГАРЬКЕ
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Огонь уничтожил автобус за считанные минуты.Огонь уничтожил автобус за считанные минуты.
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На пересечении Володарского и Каширского шоссе возле аэропорта "Домодедово" произошло ЧП. На трассе загорелся пассажирский автобус. Видео с места происшествия распространяют очевидцы.

Известно, что из-за пожара 20 пассажиров покинули транспортное средство с чемоданами. Из машины в это время начал валить черный дым, который вскоре охватил весь автобус.

"В 12.10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о возгорании транспортного средства по адресу: Московская область, Ленинский муниципальный район, пересечение Володарского шоссе и Каширского шоссе. Пострадавших нет. Пожар был ликвидирован уже через пол часа. Привлекаемые силы и средства: 5 единиц техники, 16 человек, в том числе от МЧС: 2 единицы техники, 7 человек", - сообщили в МЧС по Московской области.

В Москве загорелся автобус, следующий из Домодедово.

ИСТОЧНИК KP.RU

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