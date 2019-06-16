Президента Польши раскритиковали за слова о превосходстве над русскими

СЕГОДНЯ 21:23 2019-06-16T21:23:32+03:00

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Президент Польши Анджей Дуда имел неосторожность не лестно высказаться о русских людях. По его мнению, которое он высказал на встрече с Дональдом Трампом, русские во всям превосходят поляков кроме одного. Они более отважные, бесстрашные и готовы воевать до конца, невзирая ни на что.

За этот "пассаж" Дуда получил нагоняй. Но далеко не от наших политиков, а от своих журналистов. В статье польской газеты Polityka случай назвали неуместным и бестактным. Журналисты напомнили своему лидеру, что говорить подобное о народе, который в годы Второй мировой войны потерял миллионы жизней, совершенно неприемлемо.

"Россияне особенно чувствительно реагируют на критику, задевающую их национальную гордость, поэтому они не забудут об этом ляпе. К сожалению, мы не в первый раз увидели, что, когда Дуда не читает заготовленный текст, а говорит от себя, это оборачивается проблемами", - говорится в материале.

ИСТОЧНИК KP.RU