Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства

СЕГОДНЯ 02:15 2019-06-17T02:29:15+03:00

Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в регионах страны

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Сотрудники Росздравнадзора провели масштабные проверки в регионах страны, во время которых выявили грубые нарушения прав россиян на льготные лекарства.

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Уточняется, что проверки проводились по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. В частности, выяснилось, что в одних субъектах РФ чиновники местных органов управления не контролируют определение потребности населения в лекарствах и использование уже закупленных медикаментов, в других – врачи не выписывают пациентам нужные препараты при наличии медицинских показаний, а в третьих – граждане не могут купить в аптеках льготные лекарства по рецептам.

В пресс-релизе отмечается, что «Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования» и держит ситуацию на особом контроле, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU