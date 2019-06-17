2019-06-17T02:29:15+03:00
Общество

Росздравнадзор сообщил о нарушениях прав граждан на льготные лекарства

Сотрудники ведомства выявили грубые нарушения во время проверок в регионах страны
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготамРосздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготамФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Сотрудники Росздравнадзора провели масштабные проверки в регионах страны, во время которых выявили грубые нарушения прав россиян на льготные лекарства.

«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава России.

Уточняется, что проверки проводились по поручению министра здравоохранения Вероники Скворцовой. В частности, выяснилось, что в одних субъектах РФ чиновники местных органов управления не контролируют определение потребности населения в лекарствах и использование уже закупленных медикаментов, в других – врачи не выписывают пациентам нужные препараты при наличии медицинских показаний, а в третьих – граждане не могут купить в аптеках льготные лекарства по рецептам.

В пресс-релизе отмечается, что «Росздравнадзор совместно с прокуратурой провел контрольно-надзорные мероприятия с последующими мерами реагирования» и держит ситуацию на особом контроле, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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