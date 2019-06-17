2019-06-17T09:13:54+03:00
Звезды

Рисунок 17-летнего Гогена продан на аукционе во Франции за €80 тысяч

«Швейцарское шале на берегу Луары» считается самой ранней работой знаменитого живописца [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Рисунок 17-летнего Поля Гогена, сделанный по эскизам преподавателя, ушел с молотка во ФранцииРисунок 17-летнего Поля Гогена, сделанный по эскизам преподавателя, ушел с молотка во ФранцииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В воскресенье, 16 июня, на аукционе торгового дома торгового дома Rouillac во французском городе Монбазон продали рисунок Поля Гогена, сделанный им в 17 лет, – «Швейцарское шале на берегу Луары», который считается самой ранней работой художника из известных. Покупатель, пожелавший остаться анонимным, отдал за картину 80 тысяч евро, сообщает Franceinfo.

Отмечается, что новый обладатель ранней работы Гогена на торгах не присутствовал, принимал участие в торгах по телефону. Между тем, швейцарская газета Le Matin пишет, что датированный 2 июля 1865 года рисунок приобрел житель Швейцарии. Стартовая цена лота составляла 50 тысяч евро.

Ученический рисунок Поля Гогена «Швейцарское шале на берегу Луары», 1865 год. Фото с официального сайта аукционного дома Rouillac

Ученический рисунок Поля Гогена «Швейцарское шале на берегу Луары», 1865 год. Фото с официального сайта аукционного дома Rouillac

Картина выполнена акварелью и китайскими чернилами на бумаге компании Canson. Известно, что будущий знаменитый живописец рисовал шале не с натуры, а по эскизам своего учителя, но перенес его на берег французской реки Луары, изобразив на рисунке и себя. Юный Гоген – единственный мужчина на рисунке, он стоит у реки спиной к зрителю и смотрит на воду. Возле дома также изображены несколько женщин. В левом нижнем углу полотна стоит подпись: «Гоген П.», а в правом – дата.

На торги «рисунок ученика» был выставлен только после тщательной экспертизы, в результате которой искусствоведы пришли к выводу, что он действительно принадлежит кисти великого мастера, чьи картины теперь считаются одними из самых дорогих произведений искусства.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, что «Фрукты на столе или натюрморт с собачкой» Поля Гогена – полотно, которое специалисты оценивают как минимум в 10,6 миллиона евро, обнаружили в доме пенсионера на Сицилии. Итальянец случайно купил шедевр на распродаже вместе с работой менее известного французского художника Пьера Боннара за 23 евро (в пересчете на нынешние деньги) и украсил картинами свою кухню.

ИСТОЧНИК KP.RU

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