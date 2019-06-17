2019-06-17T11:21:45+03:00
Общество

Москвичу вернули 1,3 миллиона рублей, которые он забыл на станции метро "Октябрьская"

Мужчина признался, что это произошло из-за рассеяности
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Москвич сам вернулся на станцию и обратился к сотрудникам метрополитена, обнаружив пропажу.Москвич сам вернулся на станцию и обратился к сотрудникам метрополитена, обнаружив пропажу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Бесхозный пакет на станции "Октябрьская" обнаружил бдительный пассажир. Пакет стоял в вестибюле у касс. Мужчина купил билет и подошел к сотруднику службы безопасности, дежурившему на станции. Тот незамедлительно вызвал полицейского. Начали осматривать.

- Внутри пакета находились денежные средства, – рассказал начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Пакет с деньгами временно передали дежурной по станции, чтобы обеспечить сохранность денежных средств. Сумма крупная - около 1,3 млн рублей. А через несколько часов нашелся хозяин. Москвич сам вернулся на станцию и обратился к сотрудникам метрополитена.

- Он сообщил, что пакет забыл из-за рассеянности, по собственной неосторожности, - уточнил Юрий Титов.

Сотрудники полиции просмотрели видео с камер наблюдения. Убедившись, что пакет принадлежит обратившемуся мужчине, вернули деньги владельцу. Житель столицы выразил благодарность всем сотрудникам за добросовестное исполнение своих служебных обязанностей.

Стоит напомнить, что все вещи, найденные на станциях метро, в вестибюлях или в вагонах электропоездов передаются на склад забытых вещей на станции "Котельники". Справочная о забытых вещах в метрополитене: +7 495 622-20-85. Режим работы Склада забытых вещей: ежедневно с 8.00 до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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