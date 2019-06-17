2019-06-17T12:30:29+03:00
Общество

Мошенники научились присваивать квартиры по цифровой подписи

Оказалось, что электронную подпись возможно подделать и совершить любые действия
Елена АКИМОВА
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В России фиксируют первые случаи мошенничества с использованием цифровой подписиВ России фиксируют первые случаи мошенничества с использованием цифровой подписиФото: Мария ЛЕНЦ
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Мошенники научились подделывать цифровую подпись, а значит, что многие документы и сделки могут быть совершены от третьего лица. Это влечет за собой массу опасностей, например, уже известны случаи подделки цифровой подписи и продажи квартир. Оба раза сделки были проведены через Росреестр, а настоящие владельцы недвижимости даже не имели цифровых подписей.

В связи с этим в Госдуму был внесен законопроект, который должен защитить россиян от подобных угроз. Законодательство в этой сфере будет ужесточено в случае принятия поправок.

По данным Минкомсвязи, в России насчитывается около 500 удостоверяющих центров, в которых можно получить электронную подпись. Планируется, что их число сократят, а контроль ужесточат.

- Сегодня электронную подпись используют и при переходе из одного пенсионного фонда в другой, при продаже жилья, оформлении кредитов. В первую очередь нужно ужесточать работу удостоверяющих центров, чтобы им было что терять. Они будут нести ответственность, в том числе своим капиталом. Правоохранительные органы тоже будут подключены к решению данного вопроса, - комментирует «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В Федеральной нотариальной палате также отметили, что без объективного контроля использование цифровых подписей в регистрационных вопросах влечет очень большой риск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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