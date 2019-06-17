2019-06-17T13:14:27+03:00
Спорт

Футбольный матч Россия - Шотландия в октябре пройдет в "Лужниках"

Стадион примет поединок отборочного турнира Евро-2020 10 октября
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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В начале лета россияне сыграли два матча против аутсайдеров в группе отбора на Евро-2020.В начале лета россияне сыграли два матча против аутсайдеров в группе отбора на Евро-2020.Фото: REUTERS
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Футбольная сборная России возвращается в "Лужники"! Важный для нашей команды матч отборочного турнира Евро-2020 команда Станислава Черчесова проведет в октябре на главном стадионе страны.

- Сыграем с Шотландией в «Лужниках»! Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч Чемпионата Европы-2020 против команды Шотландии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК "Лужники". Начало игры - в 21:45, - сообщает пресс-служба сборной России по футболу.

Напомним, что в начале лета россияне сыграли успешно два матча отборочного турнира Евро-2020. В Саранске наши разгромили Сан-Марино 9:0. А в Нижнем Новгороде выиграли у Кипра 1:0. Два своих следующих поединка россияне проведут в сентябре - 6 сентября в гостях против Шотландии, а 9 сентября дома с Казахстаном. Этот поединок примет стадион в Калининграде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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