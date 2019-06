СЕГОДНЯ 15:24 2019-06-17T15:24:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Основатель компаний Tesla и Space X, американский предприниматель Илон Маск удалил свой аккаунт в Twitter. Об этом он написал в своем последнем сообщении в микроблоге.

"Только что удалил мой аккаунт в Твиттере", - написал Маск, название аккаунта которого изменилось на Daddy DotCom. Вместе с тем в Twitter поясняют, что удаление учетной записи невозможно, пользователь может лишь "отключить учетную запись". После деактивации страницу пользователя нельзя будет просматривать, не будут отображаться сообщения и имя пользователя, однако страница остается доступной.

Стоит отметить, что после деактивации аккаунта у Маска есть 30 дней на его восстановление. Помимо последнего сообщения, бизнесмен написал "Удалил" и "Не 2b" [Not 2b — созвучно с английском not to be, "не бывать"].

Илон Маск не раз оставлял в своем блоге необычные сообщения. Так, в апреле этого года бизнесмен ответил своим русскоязычным подписчикам на русском языке, показав знание русских поговорок.

ИСТОЧНИК KP.RU