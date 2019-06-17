2019-06-17T16:15:45+03:00
Общество

В Москве объявили повышенный уровень погодной опасности

18 июня жителей столичного региона ждут дожди, грозы и сильный ветер
Елена АКИМОВА
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18 июня в Москве пройдут дожди, возможны грозы и сильный ветер18 июня в Москве пройдут дожди, возможны грозы и сильный ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве снова погода является потенциально опасной. Из-за грозы и порывистого ветра, который прогнозируют на вторник, 18 июня, синоптики предупреждают, что стоит более тщательно планировать свои маршруты и не задерживаться на улице.

- Погода является опасной, имеется вероятность стихийных бедствий, пожаров и нанесения ущерба, - говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Непогода начнет разыгрываться с 9:00 утра и на протяжении 12 часов могут спускаться дожди, а в отдельных районах прогремят грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.

Несмотря на осадки, температура воздуха будет высокой, столбики термометров замрут на отметке 25–27 градусов тепла в столице. По области воздух прогреется до +22–27 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд поделился прогнозами, что к середине июня в Москву снова вернется жара. Уже в четверг, 20 июня, будет за тридцать – это выше климатической нормы на пару градусов, сообщает сетевое издание m24.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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