В Москве проверяют телецентр "Останкино" после сообщения о минировании

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-17T16:52:08+03:00

Сообщается, что эвакуация находившихся в здании людей при этом не проводилась

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В экстренные службы столицы поступило сообщение о минировании телецентра "Останкино". Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на свой источник.

"На электронную почту телецентра "Останкино" по адресу: улица Академика Королева, дом 12 поступило сообщение с угрозой взрыва", - сказал собеседник агентства. Представитель столичных экстренных служб при этом отметил, что в настоящий момент идет проверка всех помещений без эвакуации людей, находящихся в здании.

Стоит отметить, что это уже не первое сообщение об угрозе взрыва в телецентре в этом году. Как ранее сообщал сайт kp.ru, в марте и июне этого года полицейские, в том числе кинологи с собаками, и сотрудники экстренных служб проверяли здание после получения сообщений о "минировании"; в обоих случаях сведения оказались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU