2019-06-17T18:07:18+03:00
Происшествия

Пьяный мужик ногой разбил окно администрации Одинцовского района

Неадекватный посетитель попал на камеры видеонаблюдения
Наталия ЕРОШКИНА
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Прямо на главном входе кто-то оставил послание чиновникам в виде разбитого стеклопакетаПрямо на главном входе кто-то оставил послание чиновникам в виде разбитого стеклопакетаФото: Предоставлено очевидцами
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Утро сотрудников администрации Одинцовского района началось весело. Прямо на главном входе кто-то оставил послание чиновникам в виде разбитого стеклопакета. К счастью, крыльцо находится под видеонаблюдением, поэтому тайна произошедшего быстро раскрылась.

- Приехав на работу, я заметил, что стекло витража рядом с дверью разбито, – рассказал КП представитель комитета по делам молодежи Одинцовского района. – Мы посмотрели камеры и увидели мужчину, который долго ломился в дверь и колотил по стеклу ногой. Потом мы узнали, что этот же человек не давал людям пройти и выйти из подъезда в доме по соседству.

На кадрах видно, как мужчина дёргает за ручку двери. Он стучит по ней руками, а затем начинает бить ногами в стёкла. Один из ударов все-таки достиг цели, и мужчина разбил стекло. Теперь местная полиция разыскивает разрушителя за порчу чужого имущества. Ну и чтобы узнать его цель визита, если конечно он ее помнит.

Пьяный мужчина разбил окно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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