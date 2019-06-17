Пьяный мужик ногой разбил окно администрации Одинцовского района

СЕГОДНЯ 18:07 2019-06-17T18:07:18+03:00

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Утро сотрудников администрации Одинцовского района началось весело. Прямо на главном входе кто-то оставил послание чиновникам в виде разбитого стеклопакета. К счастью, крыльцо находится под видеонаблюдением, поэтому тайна произошедшего быстро раскрылась.

- Приехав на работу, я заметил, что стекло витража рядом с дверью разбито, – рассказал КП представитель комитета по делам молодежи Одинцовского района. – Мы посмотрели камеры и увидели мужчину, который долго ломился в дверь и колотил по стеклу ногой. Потом мы узнали, что этот же человек не давал людям пройти и выйти из подъезда в доме по соседству.

На кадрах видно, как мужчина дёргает за ручку двери. Он стучит по ней руками, а затем начинает бить ногами в стёкла. Один из ударов все-таки достиг цели, и мужчина разбил стекло. Теперь местная полиция разыскивает разрушителя за порчу чужого имущества. Ну и чтобы узнать его цель визита, если конечно он ее помнит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/713233" frameborder="0"></iframe> Пьяный мужчина разбил окно.

ИСТОЧНИК KP.RU