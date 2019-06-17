2019-06-17T18:32:07+03:00
Происшествия

На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение

Причиной происшествия мог стать взрыв
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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По мнению китайских сейсмологов, причиной толчков мог стать взрывПо мнению китайских сейсмологов, причиной толчков мог стать взрывФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 17 июня, в китайской провинции Цзилинь произошло слабое землетрясение магнитудой 1,3. В 19:38 по местному времени в районе города Хуньчунь Яньбянь-Корейского автономного округа были зарегистрированы подземные толчки. Причем, их эпицентр располагается всего в 10 километрах от центра города. Примечательно и то, что город Хуньчунь находится на границе Китая, КНДР и России. Расстояние от эпицентра землетрясения до Приморского края составляет всего 50 километров.

Кроме того, взглянув на карту можно заметить, что неподалеку от происшествия пролегает железная дорога.

По мнению китайских сейсмологов, причиной толчков мог стать взрыв. Также известно, что очаг землетрясения располагался не в глубине, а на поверхности земли, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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