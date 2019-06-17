2019-06-17T18:32:30+03:00
Политика

Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат

Таким образом, было выполнено постановление Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса были признаны не соответствующими Конституции
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок налогообложения различных категорий граждан, в том числе военнослужащих, проходящих службу по контракту. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что закон был разработан для реализации постановления Конституционного суда РФ от 31 мая 2018 года, согласно которому отдельные пункты Налогового кодекса признаны не соответствующими Конституции. В частности, ранее законодательство не позволяло однозначно решить вопрос об обложении налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) компенсации, выплачиваемой военнослужащим-контрактникам за каждые положенные дополнительные сутки отдыха.

Новый закон устанавливает, что доходы при выплате компенсаций за неиспользованный отпуск или дополнительные выходные дни не освобождаются от налогообложения. Ежемесячные денежные выплаты, получаемые гражданами подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на комбинате "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне отныне не облагаются налогом.

Также НДФЛ не будут облагаться компенсационные выплаты по расходам на жилищно-коммунальные услуги, а также компенсации ряда транспортных расходов для жителей Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, денежные компенсации взамен полагающегося земельного участка из государственной или муниципальной собственности, выплаты ветеранам, героям труда и почетным донорам и компенсации медицинским работникам, не превышающие 1 млн рублей и выплачиваемые в рамках государственной программы.

Закон вступает в силу со дня опубликования за исключением отдельных его положений, по которым предусмотрена отсрочка в один месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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