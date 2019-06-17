Умерла дизайнер Глория Вандербилт

СЕГОДНЯ 19:25 2019-06-17T19:25:58+03:00

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17 июня, в США скончалась дизайнер Глория Вандербилт. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на её сына Андерсона Купера.

Непростая, но безумно интересная жизнь Глории могла бы стать сюжетом голливудского фильма. Она родилась в семье крупного железнодорожного магната, который, к несчастью, умер, когда Глории был всего один год. Именно в этом возрасте она стала наследницей многомиллионного состояния отца. Потом, когда девочке было всего 10 лет, она оказалась в центре громкого судебного скандала между её мамой и тетей. Предметом ссоры стало опекунство над девочкой, которое в итоге досталось её тете Гертруде Вандербилт.

За всю свою жизнь Глория Вандербилт успела попробовать себя в самых разных профессиях. В 1950 - 1960-х она была актрисой и снималась в Голливудских сериалах, а вначале 2000-х пробовала писать книги. Но настоящую известность ей принес именно дизайнерский бизнес. В 1976 году она запустила собственную линию джинсов, на заднем кармане которых красовался логотип в виде лебедя. Вскоре этот бренд завоевал огромную популярность по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU