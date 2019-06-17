В США акула напала на восьмилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 19:39 2019-06-17T19:39:20+03:00

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В США акула напала на школьника прямо на пляже. Хищница подстерегла свою жертву неподалеку от берега и попыталась утащить в глубину, но, к счастью, ребенка удалось спасти.

Все произошло в американском штате Северная Каролина в понедельник, 16 июня. О случившемся сообщил глава поселения на острове Болд Хэд Крис Маккол.

Мальчик пришел на пляж, где обычно купаются люди. Ранее там не замечали акул и поэтому школьник не опасался за свою жизнь. В какой-то момент его за ногу схватила акула. Как именно жертве удалось отбиться не сообщается. Скорее всего, помогли люди, которые были на пляже. Они же оказали первую помощь и вызвали на место медиков.

Ребенок получил множественные колотые ранения, однако врачи полагают, что он сможет полностью восстановиться, сообщает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU