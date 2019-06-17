2019-06-17T19:39:20+03:00
Происшествия

В США акула напала на восьмилетнего мальчика

Школьник купался неподалеку от пляжа, когда его подстерегла хищница
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Врачи уверяют, что мальчик сможет восстановиться после нападения хищницыВрачи уверяют, что мальчик сможет восстановиться после нападения хищницыФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В США акула напала на школьника прямо на пляже. Хищница подстерегла свою жертву неподалеку от берега и попыталась утащить в глубину, но, к счастью, ребенка удалось спасти.

Все произошло в американском штате Северная Каролина в понедельник, 16 июня. О случившемся сообщил глава поселения на острове Болд Хэд Крис Маккол.

Мальчик пришел на пляж, где обычно купаются люди. Ранее там не замечали акул и поэтому школьник не опасался за свою жизнь. В какой-то момент его за ногу схватила акула. Как именно жертве удалось отбиться не сообщается. Скорее всего, помогли люди, которые были на пляже. Они же оказали первую помощь и вызвали на место медиков.

Ребенок получил множественные колотые ранения, однако врачи полагают, что он сможет полностью восстановиться, сообщает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В генконсульстве РФ подтвердили информацию о смерти 13-летней россиянки в Испании
В России зафиксировали около 200 случаев лихорадки денге за 2019 год
Минобороны ужесточит правила обучения в военных вузах
Умерла дизайнер Глория Вандербилт
Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси
В МИД Латвии пообещали соблюдать договор с Россией о защите памятников
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Российский школьник получил 0 баллов по ЕГЭ из-за ручки
Зарубежные спецслужбы попытались взломать системы управления инфраструктурой РФ
Экспорт боевой авиации РФ оценивают в 6 млрд долларов
13-летняя россиянка найдена мертвой в Испании
Путин подписал закон, уточняющий налогообложение некоторых социальных выплат
На границе Китая, Северной Кореи и России произошло небольшое землетрясение
1500 артистов спели в Карелии