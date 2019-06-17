Кудрин рассказал о предложениях Счетной палаты для борьбы с бедностью

СЕГОДНЯ 22:47 2019-06-17T22:52:13+03:00

По словам главы Счетной палаты, эти инициативы могут снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%

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Счетная палата разработала ряд инициатив, которые могут снизить уровень бедности в российских семьях на 30-40%. Об этом в эфире телепрограммы «Познер» на Первом канале заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

"Мы подготовили предложения, которые бы на 30-40% сразу бы уменьшили количество таких бедных в семьях. Часть этих предложений взята сейчас, ну, например, есть материнский капитал, из него можно взять каждый месяц на свою текущую жизнь, если ты бедный", - сказал Кудрин.

Руководитель Счетной палаты отметил, что сумма, необходимая для этих выплат, посильна для российского бюджета. По его словам, данные инициативы необходимо реализовать срочно, поскольку они могут "на несколько миллионов уменьшить количество тех, кто живет ниже прожиточного минимума".

Вместе с тем Кудрин отметил, что в настоящий момент "около 12,5 млн человек находится за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживает в семьях, в основном это дети". "Это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, качестве жизни, здоровье, это проблема человеческого нашего капитала", - заключил глава Счетной палаты.

ИСТОЧНИК KP.RU