Косаток из "китовой тюрьмы" пометят GPS-трекерами

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-18T11:19:06+03:00

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Созданная на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рабочая группа по планам адаптации морских млекопитающих рекомендовала пометить косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье GPS-трекерами. Лишь после этого животных можно будет выпускать в их естественную среду обитания, сообщает пресс-служба Минприроды.

Согласно данным ведомства, косатки покинут бухту "Средняя" в летне-осенний сезон. Их выпустят в Охотское море, как и рекомендовали ученые, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что на настоящий момент в приморской бухте в неволе содержатся около 10 косаток и 87 белух. Решить вопрос с их "освобождением" президент РФ Владимир Путин поручил еще в феврале 2019 года.

Ожидается, что стоимость реабилитации и перевозки морских обитателей составит около 300 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU