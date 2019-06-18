2019-06-18T11:19:06+03:00
Политика

Косаток из "китовой тюрьмы" пометят GPS-трекерами

Животных выпустят в Охотское море летом-осенью 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент РФ Владимир Путин поручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов. Фото: Глуб ИльинскийПрезидент РФ Владимир Путин поручил Минприроды определить дальнейшую судьбу китов. Фото: Глуб Ильинский
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Созданная на базе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии рабочая группа по планам адаптации морских млекопитающих рекомендовала пометить косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье GPS-трекерами. Лишь после этого животных можно будет выпускать в их естественную среду обитания, сообщает пресс-служба Минприроды.

Согласно данным ведомства, косатки покинут бухту "Средняя" в летне-осенний сезон. Их выпустят в Охотское море, как и рекомендовали ученые, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что на настоящий момент в приморской бухте в неволе содержатся около 10 косаток и 87 белух. Решить вопрос с их "освобождением" президент РФ Владимир Путин поручил еще в феврале 2019 года.

Ожидается, что стоимость реабилитации и перевозки морских обитателей составит около 300 миллионов рублей.

"Китовая тюрьма".

ИСТОЧНИК KP.RU

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