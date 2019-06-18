Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в ближайшее время

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-18T11:29:15+03:00

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Эксперты назвали профессии, которые будут востребованы в ближайшие годы. С развитием технологий скоро вырастет спрос на архитекторов интернета вещей, IT-юристов, консультантов по робоэтике и цифровых продюсеров. В общем же на рынке будет отмечаться дефицит квалифицированных IT-специалистов. Об этом говорится в докладе НИУ ВШЭ, посвященном цифровой экономике.

К проблемам с кадрами приведет еще один фактор – особенность российского образования. Только 15% выпускников IT-факультетов сразу готовы приступать к работе. В вузах не хватает преподавателей, способных обучать актуальным навыкам в сфере цифровых технологий.

Один из авторов исследования Константин Вишневский отметил, что без устранения данного дефицита разрыв с лидерами цифровизации будет крайне трудно преодолеть.

Востребованными окажутся специалисты по таким перспективным направлениям, как искусственный интеллект, анализ больших данных, робототехника, виртуальная реальность, интернет вещей. Не менее востребованными окажутся сотрудники, которые умеют управлять людьми, развивать коммуникации, прорабатывать различные методологии.

Еще одна профессия будущего — инженер по безопасности данных. В условиях перехода в цифровое пространство вопросы защиты сведений будут стоять особенно остро, пишет газете «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU