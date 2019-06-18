«Манчестер Юнайтед» готов оставить Поля Погба

СЕГОДНЯ 11:52 2019-06-18T11:52:06+03:00

Клуб готов платить французскому хавбеку 500 тыс. фунтов в неделю, лишь бы удержать у себя

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После заявления агента Мино Райолы о готовности его подопечного Поля Погба устроить бойкот, «МЮ» сделал встречное предложение: капитанская повязка и 500 тыс. фунтов в неделю в качестве зарплаты, сообщает издание Daily Mail.

По сообщению того же издания, главные претенденты на Погба – мадридский «Реал», в составе которого Погба заинтересован видеть лично главный тренер Зинедин Зидан, и туринский «Ювентус», воспитанником которого Поль Погба является.

Сам Погба неоднократно заявлял о своем намерении уйти в это летнее трансферное окно своему агенту и одноклубникам, однако, официального заявления перед руководством клуба все еще не делал.

По итогам чемпионата Англии Погба является лидером «Манчестер Юнайтед» по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также больше остальных партнеров бил по воротам соперников и является самым пасующим игроком команды, однако от критики со стороны болельщиков его это не избавляет.

Фанаты «красных дьяволов» не довольны чрезмерной активностью Поля в Инстаграмме и частой сменой имиджа, считая, что это плохо влияет на результативность игрока на поле по статистике гол+пас.

По словам самого Поля, пришедшего выговориться в подкаст издания The Times и давшего обширное интервью касательно своей личности, именно отношение болельщиков сподвигло его к тому, чтобы захотеть сменить клубную прописку.

«Из-за того, что это был самый дорогостоящий трансфер в истории на тот момент, меня оценивают по-другому. От меня ожидают большего из-за ценника. Хорошая игра становится нормальной, а отличная – хорошей. До этого я не привык видеть так много негативных комментариев. Не думал, что стоимость трансфера так сильно повлияет на мнение людей» - высказался Погба в эфире подкаста The Life Times.

Погба не счастлив в «МЮ», несмотря на то, что сезон 2018-2019 статистически вышел одним из лучших в его карьере по числу полезных действий на поле.

Трансферная стоимость Погба составляет 150 миллионов евро, сражающийся за хавбека «Ювентус» согласен включить в сделку еще и одно-двух своих футболистов: Миралема Пьянича, Жоау Конселу или Пауло Дибалу.

Сам игрок хотел бы перейти именно в «Реал Мадрид», но более приоритетная цель для него – просто сменить клубную прописку.

ИСТОЧНИК KP.RU