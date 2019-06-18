Собака напала на пенсионерку в Подмосковье: 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в больнице

СЕГОДНЯ 12:09 2019-06-18T12:09:39+03:00

Женщину экстренно госпитализировали в Одинцовскую ЦРБ со множественными рваными ранами по всему телу

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Инцидент произошел еще в начале июня в подмосковном городе Кубинка. Ранним утром 71-летняя Мария Г. шла по частному сектору на улице Речная слобода, когда внезапно на нее набросилась собака. Агрессивное животное не просто покусало пенсионерку, а в буквальном смысле не оставило на ней живого места.Вот уже две недели

- Утром 2 июня в Одинцовскую ЦРБ была доставлена 71-летняя Мария Ивановна с диагнозом обширные укушенные раны живота, спины, верхних и нижних конечностей, паховой области. Пенсионерку экстренно госпитализировали в травматологическое отделение, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

К настоящему моменту Марию Ивановну перевели из травматологического отделения в кардиологию, у женщины наблюдаются ухудшения с сердцем после перенесенного нападения.

- Я сейчас не могу об этом разговаривать. Мне не разрешают врачи. После нападения у меня начались проблемы с сердцем и меня перевели в другую больницу в кардиологию. Ранее у меня уже была операция на сердце, а после этого случая опять началось обострение, - рассказала КП пенсионерка.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту нападения животного на пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU