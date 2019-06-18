Экс-финдиректор предприятия "Росатома" арестован по делу о взятках

СЕГОДНЯ 12:13 2019-06-18T12:14:13+03:00

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Обвиняемый во взяточничестве бывший финансовый директор "Научно-исследовательского института технической физики и автоматизации" (НИИТФА - предприятия "Росатома") Владимир Щенников помещен под арест на два месяца.

"Следствие вменяет ему около 20 эпизодов получения взятки на общую сумму около 15 млн рублей. Вину он не признает", - сообщили в правоохранительных органах.

Дело о взяточничестве было возбуждено еще в прошлом году. Щенникова и других фигурантов дела арестовали 5 июня, но известно об этом стало лишь сейчас из-за необходимости соблюдать тайну следствия. Правоохранители считают, что все преступления были совершены в период с конца 2016 года по начало 2018-го.

В Чертановском суде Москвы подтвердили факт ареста бывшего финдиректора и еще нескольких фигурантов дела. Так, под стражей оказался некий Чарушин, который ранее работал в сфере технического обслуживания медицинского оборудования - его обвинили в посредничестве во взяточничестве, а главного инженера АО "Монтажная фирма радий" Дорошенко отправили под домашний арест. Он признался в обналичивании полученных незаконным путем средств.

Адвокаты подсудимых уже обжаловали постановления о заключении под стражу, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года из тюрьмы в США был освобожден бывший глава дочерней компании "Росатома" TENAM Corp Вадим Микерин. Он отбыл весь срок заключения в 2,5 года, присужденный за сговор с целью отмывания средств.

ИСТОЧНИК KP.RU