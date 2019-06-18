Ученые нашли ген, отвечающий за интеллект и математические способности

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-18T12:33:08+03:00

Чаще всего он встречается у мужчин и только иногда его отмечают у женщин

Изменить размер текста: A A

Ученые нашли особый ген, который встречается в мозгу у людей при определенных мутациях. Всего 3 процента населения Евразии являются обладателями данного феномена, который улучшает интеллект и наделяет своего обладателя превосходными математическими способностями.

Исследование было проведено сотрудниками лаборатории эволюционной геномики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и медицинской школы Массачусетского университета. Новый ген выявили во время рассмотрения нейронов.

- Анализировался участок мозга, который отвечает за абстрактное мышление и социальное поведение человека (участки префронтального кортекса). В основном активность нейронов у взрослых людей примерно одинакова, но когда показатели расходятся, то удается отследить несколько особых генов, сигналы который у мужчин и женщин различаются, - рассказывает «Известиям» профессор Евгений Рогаев.

Исследователям удалось отследить еще одну закономерность: в клетках мозга у одних людей "математический" ген работает, а у других полностью выключен. В основном он присутствует только у мужчин.

Ведущий научный сотрудник лаборатории анализа генома Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН Светлана Боринская отметила, что открытие новых генов и половых различий помогут понять основы формирования психики и психических нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU