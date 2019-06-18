"Газпром" предложил Украине начать переговоры с "чистого листа"

СЕГОДНЯ 12:50 2019-06-18T12:51:10+03:00

Мировое соглашение по спорам в Стокгольмских судах может быть заключено лишь на честных условиях, заявили в компании

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"Газпром" предложил Украине вернуться к переговорам с "чистого листа" в рамках заключения мирового соглашения по спорам в Стокгольмских судах. Об этом член правления компании Сергей Кузнец сообщил в ходе пресс-конференции на тему "Экспорт и повышение надежности поставок газа в Европу".

По его словам, соответствующее предложение было озвучено российской стороной еще в январе 2019 года в рамках трехсторонних консультаций.

"[Глава правления "Газпрома"] Алексей Борисович [Миллер] озвучивал, что мы готовы рассмотреть "нулевой вариант" и вернуться к переговорам с "чистого листа". Но дело в том, что украинская сторона упорно хочет поменять формат этого возможного мирового соглашения", - цитирует РИА Новости Кузнеца.

Член правления подчеркнул, что если у киевских властей появится желание вести переговоры на честных и равноправных условиях, то в Москве всегда готовы обсудить мирное соглашение. Пока же обстоятельства для обмена мнениями не складываются.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в "Газпроме" даже предложили предоставить Украине скидку в размере 25% на поставки газа.

ИСТОЧНИК KP.RU