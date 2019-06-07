«Газпром» готов предоставить скидку в 25% на поставки газа для Украины

СЕГОДНЯ 13:43 2019-06-07T13:43:31+03:00

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил готовность вести переговоры о предоставлении скидки в 25% на поставки газа для Украины. Об этом председатель правления компании сообщил по итогам встречи с лидерами украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком и Юрием Бойко в рамках Петербургского международного экономического форума.

«Мы готовы начать переговоры по подготовке соглашения по поставкам российского газа, которые обеспечивали бы уровень цены на 25% ниже у конечного потребителя, чем есть в настоящее время», - сказал Миллер.

Напомним, в марте Медведчук и Бойко были приняты премьером России Дмитрием Медведевым. Формальным поводом для разговора был газовый вопрос во всей его полноте. Глава российского правительства заявил о готовности вернуть Украине дешевый газ.

ИСТОЧНИК KP.RU