ФСБ: за два года на Дальнем Востоке предотвращены три теракта

СЕГОДНЯ 13:20 2019-06-18T13:20:50+03:00

Изменить размер текста: A A

На заседании НАК, которое прошло в Москве, рассматривались вопросы организации и состояния деятельности по профилактике угроз терроризма на территории субъектов России, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа, а также меры по ее совершенствованию.

- С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущено три теракта. Пресечена деятельность четырех законспирированных ячеек, сформированных под воздействием идеологии международных террористических организаций", - заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава ФСБ отметил, что характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз "требует совершенствования антитеррористической защищенности объектов".

ИСТОЧНИК KP.RU