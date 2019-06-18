2019-06-18T13:20:50+03:00
Происшествия

ФСБ: за два года на Дальнем Востоке предотвращены три теракта

Спецназ ведомства ликвидировал четыре ячейки международных террористов, которые готовили взрывы
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Спецназ ФСБ ликвидировал четыре ячейки международных террористов на Дальнем Востоке.Спецназ ФСБ ликвидировал четыре ячейки международных террористов на Дальнем Востоке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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На заседании НАК, которое прошло в Москве, рассматривались вопросы организации и состояния деятельности по профилактике угроз терроризма на территории субъектов России, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа, а также меры по ее совершенствованию.

- С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущено три теракта. Пресечена деятельность четырех законспирированных ячеек, сформированных под воздействием идеологии международных террористических организаций", - заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.

Глава ФСБ отметил, что характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз "требует совершенствования антитеррористической защищенности объектов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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