ФСБ: за два года на Дальнем Востоке предотвращены три теракта
На заседании НАК, которое прошло в Москве, рассматривались вопросы организации и состояния деятельности по профилактике угроз терроризма на территории субъектов России, расположенных в пределах Дальневосточного федерального округа, а также меры по ее совершенствованию.
- С 2017 года на Дальнем Востоке совершено три и предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе не допущено три теракта. Пресечена деятельность четырех законспирированных ячеек, сформированных под воздействием идеологии международных террористических организаций", - заявил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников.
Глава ФСБ отметил, что характер выявляемых на территории Дальнего Востока угроз "требует совершенствования антитеррористической защищенности объектов".
ИСТОЧНИК KP.RU