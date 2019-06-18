2019-06-18T13:42:20+03:00
Общество

Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов

Главные площадки гуляний откроются в Кремле и в парке Горького
Светлана ВОЛКОВА
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Салют в честь выпускников на Красной площади в Москве.Салют в честь выпускников на Красной площади в Москве.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В ближайший четверг, 20 июня, по всей Москве пройдут выпускные балы. Напомним, в этом году 55,3 тысячи учеников столичных школ закончили 11 класс. Главными площадками гуляний станут Государственный Кремлевский дворец и парк Горького. Из-за праздника в ночь на 21 июня перекроют некоторые улицы в центре Москвы. Машины не смогут проехать на таких участках:

- с 21.00 и до завершения гуляний - по Ильинке;

- с 23.45 20 июня до 0.15 21 июня - по Москворецкой улице, Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту и Варварке;

- с 15.00 до 19.30 - по Моховой в районе Манежа движение сузят на одну полосу;

- с 20.00 - около парка Горького возможны ограничения для водителей на ул. Крымский вал около входа в парк. При этом обычные посетители не смогут попасть в парк Горького с 20.00 20 июня и до 6.00 21 июня. Пройти на праздник разрешат только тем, кто заранее зарегистрировался и получил индивидуальный браслет с QR-кодом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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