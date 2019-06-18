2019-06-18T13:39:34+03:00
Общество

Приставы могут получить особый статус с выходом на пенсию в 45 лет

В ассоциации юристов считают, что нагрузка на сотрудников органов принудительного исполнения слишком высока
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Служба судебных приставов довольно непроста. Фото: Управление ФССП России по Хабаровскому краюСлужба судебных приставов довольно непроста. Фото: Управление ФССП России по Хабаровскому краю
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Судебные приставы могут получить особый статус с повышенной зарплатой и возможностью выхода на пенсию в 45 лет. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, который является также членом правительственной комиссии по законопроектной деятельности.

Именно в ее составе он ознакомился с проектом "О службе в органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

В документе говорится о том, что приставы обладают полномочиями, свойственными правоохранительным органам, поэтому было бы логичнее отнести их работу к государственной службе в органах принудительного исполнения, а не в органах власти (как сейчас). Таким образом социальная защищенность приставов будет повышена до уровня сотрудников силовых структур. Ожидается, что изменения затронут около 62 тысяч человек.

"Денежное содержание судебных приставов будет увеличено, что особенно справедливо, учитывая ту огромную нагрузку, которая сейчас приходится на каждого из них. К тому же значительно изменится пенсионное обеспечение. <...> Появится возможность выходить на пенсию по выслуге через 20 лет службы или в возрасте 45 лет", - цитирует РИА Новости Груздева.

Порой "выбивать" долги из россиян приходится самыми изощренными методами. Сайт kp.ru публиковал наиболее интересные истории из работы судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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