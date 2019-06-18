2019-06-18T13:41:29+03:00
Общество

Названы самые популярные мужские и женские профессии в России

Чаще всего россияне работают продавцами и водителями
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В России женщины чаще всего работают продавцамиВ России женщины чаще всего работают продавцамиФото: Евгения ГУСЕВА
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В Федеральной службе государственной статистики рассказали, какие профессии были наиболее популярны и востребованы в 2018 году у мужчин и женщин.

Оказалось, что большинство представительниц слабого пола предпочли работать в сфере торговли или образования. Продавцами, по данным специалистов, числились 4,7 млн женщин. А в образовании работали 3,7 млн человек. На третьем месте по популярности у женщин в области бизнеса и администрирования (3,3 миллиона человек). А вот в экономической сфере было задействовано около 2,2 миллиона женщин, передает RT.

Среди мужчин самой больше всего оказалось водителей и операторов подвижного оборудования. В этом сегменте было задействовано 6,6 миллиона человек. Помимо этого 3,8 миллиона мужчин выбрали работу металлообрабатывающией сфере. А еще 2,2 миллиона мужчин трудились на машиностроительном производстве и в сфере строительства. Кроме того, популярной оказалась работа охранниками (2,2 миллиона) и чуть меньше были задействованы в области науки и техники (2,1 миллиона человек), передает сайт телеканала «Звезда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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