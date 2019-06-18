Эксперты составили рейтинг мест для гастрономического туризма
Эксперты из аналитического агентства ТурСтат составили рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических туров и путешествий. Опрос проводили в интернете, пользователям предложили ответить, куда лучше всего отправляться для изучения местной гастрономии.
Гастрономический туризм сегодня становится все более популярным. Многие специально отправляются в города и страны, чтобы узнать местную кухню, почувствовать вкус региона.
Среди российских направлений самыми популярными оказались Санкт-Петербург (16% голосов), Казань и Татарстан (13%), Москва (10%).
Следом идут Московская область (6%), Суздаль и Сочи (по 3 процента).
Самым популярным иностранным направлением для гастротуризма стала Грузия. 16% голосующих сошлись во мнении, что туда стоит ехать, чтобы насладиться местной кухней.
Армению в голосовании поддержали 10 процентов респондентов, а Италия, Франция и Белоруссия получили по 6 процентов голосов, пишет газета «Известия».
ТОП – 10 популярный направлений для гастротуризма
Санкт-Петербург
Грузия (Тбилиси, Мхета, Кахетия)
Татарстан (Казань)
Москва
Армения (Ереван)
Московская область
Белоруссия
Италия (Тоскана, Эмилия-Романья)
Франция (Бордо, Лион, Шаранта)
Владимирская область (Суздаль) и Краснодарский край (Сочи)
ИСТОЧНИК KP.RU