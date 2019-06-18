Эксперты составили рейтинг мест для гастрономического туризма

СЕГОДНЯ 14:45 2019-06-18T14:45:28+03:00

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Эксперты из аналитического агентства ТурСтат составили рейтинг лучших городов и стран для летних гастрономических туров и путешествий. Опрос проводили в интернете, пользователям предложили ответить, куда лучше всего отправляться для изучения местной гастрономии.

Гастрономический туризм сегодня становится все более популярным. Многие специально отправляются в города и страны, чтобы узнать местную кухню, почувствовать вкус региона.

Среди российских направлений самыми популярными оказались Санкт-Петербург (16% голосов), Казань и Татарстан (13%), Москва (10%).

Следом идут Московская область (6%), Суздаль и Сочи (по 3 процента).

Самым популярным иностранным направлением для гастротуризма стала Грузия. 16% голосующих сошлись во мнении, что туда стоит ехать, чтобы насладиться местной кухней.

Армению в голосовании поддержали 10 процентов респондентов, а Италия, Франция и Белоруссия получили по 6 процентов голосов, пишет газета «Известия».

ТОП – 10 популярный направлений для гастротуризма

Санкт-Петербург

Грузия (Тбилиси, Мхета, Кахетия)

Татарстан (Казань)

Москва

Армения (Ереван)

Московская область

Белоруссия

Италия (Тоскана, Эмилия-Романья)

Франция (Бордо, Лион, Шаранта)

Владимирская область (Суздаль) и Краснодарский край (Сочи)

ИСТОЧНИК KP.RU