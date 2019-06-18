2019-06-18T15:58:50+03:00
В мире

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Канцлер ФРГ Ангела МаркельКанцлер ФРГ Ангела МаркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля. Об этом во вторник, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице ФРГ.

После переговоров Меркель сообщила, что она не разговаривала с Зеленским об укреплении антироссийских санкций. По ее словам, усилия по возвращению России в ПАСЕ прикладываются, но это "не будет сделано любыми средствами".

В свою очередь, Зеленский заявил, что целью встречи советников лидеров стран "нормандского формата" станет подготовка переговоров самих лидеров.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал президент Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Меркель стало плохо перед встречей с Зеленским
Свидетельства о регистрации транспорта станут меньше в размерах
Ученый назвал факторы, которые улучшат демографию в России
Иван Ургант высказался о скандале с Малышевой
Иван Ургант о детском "Голосе": Никто из детей не был инициатором того, что там происходило
"Мы должны были такой сериал снять": Иван Ургант рассказал, чем ему понравился сериал "Чернобыль"
"У него все в порядке": друг рассказал о состоянии Джигарханяна
Ученый рассказал, как будут выпускать пленников «китовой тюрьмы»
Не менее 17 человек погибли при крушении судна у берегов Индонезии
Эксперты составили рейтинг мест для гастрономического туризма
В Финляндии мошенники начали расплачиваться купюрами из "банка приколов"
В Польше задержали россиянина с большой партией наркотиков
Синоптики обещают 30-градусную жару во время выпускных в Москве
В Кремле не согласны со словами Кудрина об уровне бедности в России
Курс евро опустился ниже 72 рублей
Центр Москвы перекроют из-за выпускных балов
Названы самые популярные мужские и женские профессии в России
Приставы могут получить особый статус с выходом на пенсию в 45 лет
ФСБ: за два года на Дальнем Востоке предотвращены три теракта
Верховный суд России ликвидировал семь партий
Госдума проголосовала за приостановку ДРСМД
"Газпром" предложил Украине начать переговоры с "чистого листа"
Иваново больше не город невест: аналитики назвали города-лидеры в России
В России зафиксирован рекордный уровень одобрения службы в армии
Ученые нашли ген, отвечающий за интеллект и математические способности
В Москве таксиста "Яндекс. Такси" уволили за то, что он выкинул пассажира из машины
Экс-финдиректор предприятия "Росатома" арестован по делу о взятках
Собака напала на пенсионерку в Подмосковье: 71-летняя женщина находится в тяжелом состоянии в больнице