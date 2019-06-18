Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля
Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля. Об этом во вторник, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице ФРГ.
После переговоров Меркель сообщила, что она не разговаривала с Зеленским об укреплении антироссийских санкций. По ее словам, усилия по возвращению России в ПАСЕ прикладываются, но это "не будет сделано любыми средствами".
В свою очередь, Зеленский заявил, что целью встречи советников лидеров стран "нормандского формата" станет подготовка переговоров самих лидеров.
"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал президент Украины.
ИСТОЧНИК KP.RU