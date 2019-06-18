СЕГОДНЯ 15:54 2019-06-18T15:58:50+03:00

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским

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Встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 12 июля. Об этом во вторник, 18 июня, заявила канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в столице ФРГ.

После переговоров Меркель сообщила, что она не разговаривала с Зеленским об укреплении антироссийских санкций. По ее словам, усилия по возвращению России в ПАСЕ прикладываются, но это "не будет сделано любыми средствами".

В свою очередь, Зеленский заявил, что целью встречи советников лидеров стран "нормандского формата" станет подготовка переговоров самих лидеров.

"Мы пришли к согласию о важности обновления сотрудничества в рамках "нормандского формата". Наши внешнеполитические советники встретятся в ближайшее время и подготовят следующую встречу лидеров. Это является ключевым вопросом", - сказал президент Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU