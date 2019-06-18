В России введут штрафы за несанкционированное разжигание костров

СЕГОДНЯ 17:29 2019-06-18T17:29:30+03:00

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В России будут штрафовать за несанкционированное разведение костров в лесах во время ЧС. Это может привести к усугублению ситуации с пожарами и спровоцировать новые очаги возгорания. Тем, кто не думает о последствиях, будут выписывать штрафы.

Соответствующий закон о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях подписал президент России Владимир Путин.

Ранее данной административной ответственности не было, но из-за того, что 80 процентов лесных пожаров происходит по вине человека, было решено добавить данный пункт.

По правилам, при введении чрезвычайной ситуации, например из-за жары, запрещено посещать леса, а тем более разводить огонь. Теперь нарушителей ждет штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей для физических лиц, а для должностных и юридических лиц от 20 тыс. до 40 тыс. рублей и от 300 тыс. до 500 тыс. рублей соответственно, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU