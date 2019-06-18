Украина может частично отменить блокаду Донбасса

СЕГОДНЯ 20:08 2019-06-18T20:08:48+03:00

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Украинские железные дороги («Укрзалізниця») могут восстановить железнодорожное сообщение с самопровозглашенными республиками Донбасса.

Это связано с тем, что украинские власти планируют отменить запрет на поставки угля из ДНР и ЛНР, пишет издание Liga.net со ссылкой на стратегию перевозчика до 2023 года. Если запрет будет аннулирован, то уже в 2021 году перевозки угля в регионы в достигнут 40 процентов от показателей 2016 года. Кроме того, ожидается восстановление поставок железной руды и черных металлов.

К 2030 году объемы перевозок между Украиной и Донбассом вырастет в два раза. По информации СМИ, 12 июня новая стратегия была одобрена правительством Украины, однако документ не был опубликован.

Напомним, в 2017 году Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел блокаду Донбасса, запретив грузовое железнодорожное и автомобильное сообщение с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU