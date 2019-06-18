Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова

СЕГОДНЯ 21:18 2019-06-18T21:18:52+03:00

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Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился с жителями Волхова: глава региона обсудил с горожанами экологическую обстановку, а также принял участие в выездном заседании общественного экологического совета. Совещание прошло на АО «Апатит» - волховском филиале компании «ФосАгро». Предприятие поэтапно внедряет экологическую программу модернизации, которая снижает воздействие производства на окружающую среду.

- Рассматривая перспективы развития Волхова, мы должны понимать, что финансовое благополучие и поступления средств в бюджеты не должны даваться любой ценой, - отметил Александр Дрозденко. - Мы должны жить сегодняшним днём, не забывая о будущих поколениях.

Губернатор распорядился выделить из областного резервного фонда средства для проведения комплексной оценки влияния промышленных предприятий Волхова на здоровье жителей города. Глава региона подчеркнул: привлекая инвесторов для создания в регионе новых производств, администрация области всегда обращает внимание руководителей промышленных предприятий на необходимость использования природоохранных технологий. Защита окружающей среды является таким же приоритетом, как и создание социального благополучия в регионе.

По поручению Александра Дрозденко создана межведомственная комиссия по контролю экологической безопасности воздуха в Волхове. В нее вошли представители Росприроднадзора, Роспотребнадзора, комитета государственного экоконтроля Ленинградской области, а также администрации региона и жителей города. В Волохове ведется постоянный мониторинг качества воздуха, который проверяется на содержание опасных веществ. На экологическую модернизацию компания «Фос Агро» планирует выделить 11,5 млрд рублей: средства будут направлены на внедрение современных технологий, снижающих выбросы в атмосферный воздух и в сточные воды.

ИСТОЧНИК KP.RU