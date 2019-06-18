2019-06-18T23:23:58+03:00
Общество

В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут

Депутаты также хотят отправить в прошлое паркоматы
Артур ГАРЬКЕ
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Поправки будут обсуждать в Госдуме.Поправки будут обсуждать в Госдуме.Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА
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Кажется, депутаты придумали действительно полезный закон. "Единая Россия" предлагает пересмотреть условия оплаты паркинга. Главная идея - сделать первые десять минут бесплатными.

"Предлагается на уровне федерального закона установить единый временной интервал, в течение которого лицо, размещающее транспортное средство на парковочном месте платной городской парковки, обязано начать парковочную сессию и в течение которого пользование платной парковкой будет осуществляться без взимания платы (10 минут)", - говорится в пояснительной записке внесенного в Госдуму законопроекта.

Суть вопроса в добавлении всего одной строчки в уже существующий закон. Но на этом депутаты не остановились. Они изучили как в городах России проходит оплата за паркинг. Выяснилось, что в Москве через специальные паркоматы оплачивается меньше двух процентов водителей. Это при огромной стоимости самих машин, их обслуживания, установки. Чтобы избавить бюджеты от такой нагрузки законотворцы предлагают дать регионам право самим выбирать каким образом взимать плату за паркинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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