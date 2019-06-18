В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин

18 Июнь 23:32 2019-06-18T23:32:51+03:00

В Подмосковье на трассе М-8 столкнулись 11 автомобилей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате ДТП на трассе М-8 "Холмогоры" пострадали два человека

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Вечером во вторник, 18 июня, в Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 11 автомобилей, в том числе грузовика. В результате ДТП на 59-м километре трассы М-8 "Холмогоры" пострадали два человека пострадали, сообщили в пресс-службе управления госавтоинспекции по Московской области.

"В 18.45 18 июня на 59-м километре трассы М-8 "Холмогоры" в Сергиево-Посадском районе Московской области произошло ДТП с участием 11 единиц автотранспорта, в том числе грузового автомобиля", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два человека пострадали в результате случившегося.

"По предварительной информации, в результате происшествия пострадало два человека. По РИА Новости сообщение госавтоинспеции.

По предварительным данным, виновником аварии стал водитель грузового автомобиля.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 июня на трассе под Воронежем произошло ДТП, жертвами которого стали 8 человек, а также пострадала 10-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU