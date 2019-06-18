2019-06-18T23:47:17+03:00
Происшествия

В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке

Инцидент произошел в городе Паенчно, Лодзинское воеводство [видео]
Екатерина БОЛГОВА
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Советский танкСоветский танкФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке Т-55. Инцидент произошел в городе Паенчно, Лодзинское воеводство.

Представитель правоохранительных органов рассказал, что в полицию поступило сообщение от очевидцем о разъезжающем по центру танке.

"Прибывший патруль обнаружил советский танк, а рядом с ним мужчину, который, как оказалось впоследствии, ехал в нем в качестве пассажира", - добавил представитель полиции.

Пьяный поляк прокатился по центру города на советском танке.Житель Польши прокатился на советском танке Т-55 по центру города

Он отметил, что полицейские обнаружили владельца боевой машины. 49-летний мужчина был пьян - это подтвердили результаты экспертизы. Позже выяснилось, что танк перевозили на специальной платформе, которая по неизвестной причине сломалась и транспортное средство пришлось оттуда снять.

"Нетрезвый владелец танка решил прокатиться по улицам города и взял на борт пассажира", - отметил представитель полиции.

По его словам, на танк не было страховки, а его водитель не имел права управлять таким транспортом. Чтобы эвакуировать танк на штрафстоянку, пришлось воспользоваться услугами бывшего военного.

Теперь "смелому" водителю может грозить до восьми лет тюрьмы за "создание опасности ДТП", кроме того, за вождение в таком виде - еще до двух лет лишения свободы, передает РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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