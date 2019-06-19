Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена

СЕГОДНЯ 01:20 2019-06-19T01:20:42+03:00

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Когда президент Украины приедет в США пока не известно. Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского к себе, но сроки так и не удалось согласовать. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Президент Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это [произойдет] скоро", - сказал Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Его слова приводит ТАСС.

При этом Волкер сообщил, что сам "в следующие несколько недель" намерен приехать на Украину в составе делегации. Эта поездка должна предварить визит Владимира Зеленского в Белый Дом.

ИСТОЧНИК KP.RU