2019-06-19T01:20:42+03:00
Политика

Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена

Президент Украины не согласовал дату визита
Артур ГАРЬКЕ
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Когда президент Украины приедет в США пока не известно. Дональд Трамп пригласил Владимира Зеленского к себе, но сроки так и не удалось согласовать. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

"Президент Трамп написал президенту Зеленскому, указал, что приглашает его с визитом в Белый дом в сроки, которые еще надо согласовать. Мы надеемся, что это [произойдет] скоро", - сказал Волкер на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Его слова приводит ТАСС.

При этом Волкер сообщил, что сам "в следующие несколько недель" намерен приехать на Украину в составе делегации. Эта поездка должна предварить визит Владимира Зеленского в Белый Дом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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