2019-06-19T01:54:26+03:00
Происшествия

В Испании поймали банду, организовавшую секс-рабство украинок

Злоумышленники вовлекли в проституцию больше 200 женщин
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Четырех человек задержала испанская полиция по подозрению в организации преступной группировке, торговле людьми и ряде других нарушений. Мужчины, как считает следствие, силой удерживали иностранок в секс рабстве. Среди задержанных двое украинцев и двое испанцев.

Злоумышленники находили своих жертв в социальных сетях. Женщинам предлагали работу официанток в Испании. При этом любезно уточняли: все расходы на дорогу, проживание и документы покроет фирма. Позже эту сумму вычтут из зарплаты.

На деле все оказывалось иначе. Жертву встречали в аэропорту и поселяли в отеле в муниципалитете Эстепар. Тут же ей предлагали заплатить 1000 евро. Если денег не находилось работодатели предлагали "отработать" сумму.

Женщинам не давали покинуть комнату, постоянно угрожали и унижали. "Смена" длиась по десять часов семь дней в неделю. Чтобы жертва быстро не расплатилась с "долгом" существовала система штрафов.

Полицейские при штурме освободили 11 женщин. Но по их данным с 2015 года жертвами банды стали больше 200 девушек – в основном украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Рособрнадзор перепроверил работы-нулевки с ЕГЭ по матиматике
Зеленский исключил дефолт в Украине
В порту Филадельфии нашли партию кокаина на 1 млрд долларов
Борис Джонсон победил во втором туре гонок за кресло премьера Великобритании
Лавров шепнул послу Швейцарии пословицу на случай попадания под санкции
Небензя посоветовал членам ООН лучше проверять свои источники по Сирии
Кудрин назвал бедность сверхострой проблемой России
Волкер: Дата визита Зеленского в США не определена
США и Китай начнут новый раун торговых переговоров
Против экс-президента Украины возбудили пятое уголовное дело
Путин провел совещание по подготовке к "Прямой линии"
Мужчина с ножом напал на помощниц кандидата в депутаты Мосгордумы
Госдума внесла изменения в бюджет на 2019 год
В Польше пьяный мужчина прокатился по центру города на советском танке
В Италии скончалась старейшая жительница Европы
В Подмосковье произошла авария с участием 11 машин
В Думе обсудят законопроект о бесплатном пользовании парковкой первые 10 минут
Правительство разъяснило рост цен на бензин
Меркель заявила, что санкции против России могут быть сняты только при прогрессе в Минских соглашениях
Трамп назначил нового и.о. главы Пентагона
В партии Зеленского "Слуга народа" рассказали, как хотят вернуть Донбасс
В сети восхитились красотой россиянок на Севастопольском балу
"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить альтернативный контракт вместо транзитного
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко распорядился проверить влияние промышленности на здоровье жителей Волхова
Авиакомпания опровергла жесткую посадку самолета, в котором летел Киркоров
Росстат: производители бензина в мае подняли цены на 17,5%
Украина может частично отменить блокаду Донбасса
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель во время ее недомогания