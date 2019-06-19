В Испании поймали банду, организовавшую секс-рабство украинок

СЕГОДНЯ 01:52 2019-06-19T01:54:26+03:00

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Четырех человек задержала испанская полиция по подозрению в организации преступной группировке, торговле людьми и ряде других нарушений. Мужчины, как считает следствие, силой удерживали иностранок в секс рабстве. Среди задержанных двое украинцев и двое испанцев.

Злоумышленники находили своих жертв в социальных сетях. Женщинам предлагали работу официанток в Испании. При этом любезно уточняли: все расходы на дорогу, проживание и документы покроет фирма. Позже эту сумму вычтут из зарплаты.

На деле все оказывалось иначе. Жертву встречали в аэропорту и поселяли в отеле в муниципалитете Эстепар. Тут же ей предлагали заплатить 1000 евро. Если денег не находилось работодатели предлагали "отработать" сумму.

Женщинам не давали покинуть комнату, постоянно угрожали и унижали. "Смена" длиась по десять часов семь дней в неделю. Чтобы жертва быстро не расплатилась с "долгом" существовала система штрафов.

Полицейские при штурме освободили 11 женщин. Но по их данным с 2015 года жертвами банды стали больше 200 девушек – в основном украинки, а также румынки, болгарки и молдаванки.

ИСТОЧНИК KP.RU